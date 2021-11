25-Jähriger fährt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen. Ein 25-jähriger Autofahrer ist von der Polizei mit 1,1 Promille am Steuer erwischt worden. Wie die Beamten mitteilten, verlief ein anschließend durchgeführter Urintest positiv auf Amphetamin und Marihuana. Wie die im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung aufgefundenen Betäubungsmittel in das Fahrzeug kamen, konnten der junge Mann und sein 24-jähriger Beifahrer nicht erklären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Verkehrskontrolle am Sonntag um 7.25 Uhr wurde in der Wittelsbachstraße in Ludwigshafen bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von 1,1 Promille.

Die Weiterfahrt der beiden jungen Männer wurde beendet und das Fahrzeug von einem Abschlepper umgesetzt. Der Fahrzeugführer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Besitz von Betäubungsmitteln.