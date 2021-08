247 Infizierte in der Stadt

Ludwigshafen. Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Ludwigshafen nimmt weiter zu. Insgesamt 247 Personen sind aktuell positiv getestet, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 153 akut Infizierte. Allein bis Donnerstagnachmittag wurden für die Chemiestadt 29 Neuinfektionen gemeldet, die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 976. Als genesen gelten inzwischen 10 393 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ebenfalls weiter angestiegen und liegt aktuell bei 72,0. Höhere Werte weisen im Land nur Worms (86,2), Germersheim (77,5) und Koblenz (74,5) auf. jei