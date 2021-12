24 Prozent „geboostert“

Ludwigshafen. In der vierten Corona-Welle hat auch in Ludwigshafen die Impfkampagne neue Fahrt aufgenommen. Die Quote bei den Erst- und Zweitimpfungen liege in der Chemiestadt aktuell bei jeweils knapp über 73 Prozent, wie Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Stadtrat berichtete. Die dritte, sogenannte Booster-Impfung haben bislang mehr als 24 Prozent der Ludwigshafener erhalten. Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle soll es ab 22. Dezember Sonderimpfaktionen für Kinder geben. „Da wir dort mit einem erhöhten Aufklärungsbedarf rechnen, haben wir die Frequenzen etwas angepasst“, so Schwarz.

Auch die Nachfrage nach Schnelltests ist wieder deutlich gestiegen. Insgesamt 71 zugelassene Teststellen gebe es derzeit im Stadtgebiet, erläuterte Schwarz. Im DRK-Testzentrum in der Eberthalle seien seit Mai 2021 insgesamt 35 018 Abstriche gemacht worden, bei einer Positivrate von 0,66 Prozent. Seit November sei der Anteil der positiven Tests auf mehr als 2,5 Prozent gestiegen.

141 Neuinfektionen gemeldet

Die Situation auf den Intensivstationen in der Stadt sei äußerst angespannt. „Wir müssen Verlegungen von Patienten anstreben“, sagte Schwarz. Deshalb gelte es, die Inzidenzwerte mit aller Macht weiter zu drücken. Nach dem Wochenende stiegen die Zahlen bei der Sieben-Tage-Inzidenz indes wieder deutlich – von 297,7 auf 350, 6. Insgesamt 141 Neuinfektionen wurden laut Landesuntersuchungsamt gemeldet. jei