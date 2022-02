24-Jähriger schlägt Passanten in Ludwigshafen und bespuckt Beamte

Ludwigshafen. Mehrere Strafverfahren sind nach einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen am Montagabend gegen einen 24-Jährigen eingeleitet worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann im betrunkenen Zustand versucht haben, einen ehemaligen Verkaufsstand aufzubrechen. Er reagierte aggressiv auf einen Passanten, der ihn aufgefordert habe, dies zu unterlassen und schlug dem 47-Jährigen ins Gesicht. Erst durch den Einsatz der Beamten konnte er in Handfesseln zu Boden gebracht werden. Der Randalierer versuchte, die Beamten zu bespucken und nach ihnen zu treten. Er habe ebenso versucht, sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf auf den Boden schlug. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

