Ludwigshafen. Ein 24 Jahre alter Mann hat in der Wohnung seiner Eltern in Ludwigshafen randaliert. Später soll er bei dem Vorfall am Samstagabend auf Beamte losgegangen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Beschuldigte hatte in der Wohnung mehrere Gegenstände beschädigt und sich hierbei leicht verletzt. Die Beamten sprachen gegenüber dem Betrunkenen einen Platzverweis aus. Zudem sollte er zur Behandlung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Sachverhaltsaufnahme habe er sich nicht beruhigt und soll mit seinen Fäusten auf die Beamten losgegangen sein. Diese brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei habe der 24-Jährige versucht, nach den Beamten zu treten und zu spucken. Auch seien sie beleidigt worden. Zur Ausnüchterung verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

