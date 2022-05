24-Jähriger Pkw-Fahrer mit 1,88 Promille unterwegs

Ludwigshafen. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen in der Rheinallee in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, nachdem er den Beamten durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen ist. Dies teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige befuhr die Rheinallee mit stark überhöhter Geschwindigkeit und stieß im dortigen Baustellenbereich mehrfach beinahe gegen die Baustellenbegrenzung. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,88 Promille. Zu einer Blutabnahme wurde der junge Mann auf die Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten.

