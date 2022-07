24-Jähriger kollidiert mit geparkten Fahrzeugen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Samstag sind drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer gegen ein in der Mundenheimer Straße geparkten Wagen, der durch die Kollision auf ein davor geparktes Auto geschoben wurde. Der 24-Jährige kam quer zu Fahrbahn zum Stehen, wobei sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Unmittelbar nach dem Unfall passierte ein Autofahrer die Unfallstelle und touchierte das Heck des Wagens des 24-Jährigen, sodass ein erneuter Schaden von 2.000 Euro entstand. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er soll einen weißen Audi der Q-Reihe gefahren haben. Zeugen mit Hinweisen zum Fahrer oder dem Kennzeichen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.