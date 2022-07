24-Jähriger in Ludwigshafen von Motorradfahrer verfolgt und bedrängt

Ludwigshafen. Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr in Ludwigshafen von einem Motorradfahrer bedrängt und verfolgt worden, nachdem er Zeuge wurde, wie zwei Männer eine Frau verbal belästigten. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 24-Jährige zuvor mit seinem Auto an einer Tankstelle in der Oderstraße, als er den Vorfall beobachtete. Als die Männer die Blicke des 24-Jährigen bemerkten, drohten sie ihm mit Gewalt. Der junge Mann fuhr daraufhin los. Die beiden Männer stiegen auf ein Motorrad und verfolgten ihn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Bereich der Auffahrt der B9 zur A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim versuchte der Motorradbeifahrer beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel abzutreten. Das Vorhaben misslang jedoch. Im Anschluss bremste der Motorradfahrer den jungen Mann bis zum Stillstand aus. Letztendlich konnte der 24-Jährige die beiden Männer abschütteln.

Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkelgraue Harley-Davidson CVO Street Glide gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 40 und 50 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 m groß. Er hatte eine Glatze, breite Schultern, einen Bauchansatz und trug einen 5 bis 10 cm langen braunen Vollbart. Zudem war er im Nacken-Halsbereich tätowiert. Zum atzeitpunkt trug er dunkle Motorradkleidung und eine ärmellose Lederkutte mit verschiedenen aufgenähten Patches.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Kind in Ludwigshafener Buslinie unsittlich berührt Mehr erfahren Tödlicher Unfall Weikersheim: 21-Jähriger stirbt bei Motorradunfall Mehr erfahren

Der Beifahrer war zwischen 1,75 m und 1,80 m groß und trug ebenfalls dunkle Motorradkleidung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632403 zu melden.