23-Jähriger von drei Tätern bewusstlos geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag gegen 18 Uhr von drei Männern zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, sagte das Opfer aus, dass die Täter ihn in der Von-der-Tann-Straße in Ludwigshafen von hinten angegriffen und gemeinschaftlich mit Fäusten auf ihn eingeschlagen hätten, bis er zu Boden stürzte. Daraufhin habe er das Bewusstsein verloren. Ob die Männer weiter auf ihn eingeprügelt hätten, könne er wegen der Ohnmacht nicht sagen. Der 23-Jährige blutete stark aus der Nase und wurde zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Da nach Aussage des jungen Mannes mehrere Passanten auf die Schlägerei aufmerksam geworden seien, bittet die Polizei diese um Mithilfe. Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wer kann Angaben zu den drei Männern machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 entgegengenommen.