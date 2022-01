Ludwigshafen. Ein 23-Jähriger hat in einem Bus in Ludwigshafen einen Geldbeutel mit über 1.400 Euro Bargeld gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Geldbörse am Mittwoch um 06.20 Uhr im Bus der Linie 460 von dem Finder entdeckt.

Die Polizei versucht nun, die Person ausfündig zu machen, die den Geldbeutel verloren hat. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefonnummer 0621/9632403 erbeten.