Ludwigshafen. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in Ludwigshafen ist ein Mann unter Drogeneinfluss gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte kurz nach 1 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer in der Benckiserstraße. Es konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Weitere geringe Mengen Marihuana konnten bei der Durchsuchung des Autos gefunden werden. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verwehrt.

