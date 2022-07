Ludwigshafen. Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend von einem Auto in Ludwigshafen angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die 23-Jährige die Straße an der Kreuzung der Kaiser-Wilhelm-Straße zur Zollhofstraße. Dabei übersah der 52 Jahre alte VW-Fahrer die junge Frau, die in Folge zu Boden stürzte. Ihre Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

