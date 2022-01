23-Jährige gibt trotz Bedrohung mit Pistole Handtasche nicht heraus

Ludwigshafen. Eine 23-jährige Frau hat einem unbekannten Täter trotz Bedrohung mit einer Pistole ihre Handtasche nicht ausgehändigt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den unbekannten Täter trotz intensiver Suche nicht auffinden.

Die 23-Jährige lief am Dienstag gegen 20.40 Uhr in Ludwigshafen über die Bleichstraße in Richtung Pranckhstraße als sie in der Pranckhstraße plötzlich von einem unbekannten Täter angesprochen und unter Vorhalt einer Pistole aufgefordert wurde, ihre Handtasche auszuhändigen. Die 23-Jährige erschreckte sich zunächst. Als sie sich die Pistole jedoch genauer anschaute, zweifelte sie an der Echtheit und gab ihre Tasche nicht her sondern schrie um Hilfe. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Bleichstraße.

Der Täter war etwa 17 Jahre alt. Er trug eine schwarze Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze, schwarze Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise einen Schal.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um den gleichen Täter handelte, der am 17.01.2022 einem 20-Jährigen die Tasche stahl.

