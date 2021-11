22 Narren geehrt

Ludwigshafen. 22 engagierte Fasnachter haben in der Unterkirche von Herz Jesu in Ludwigshafen-Süd den Goldenen Anker verliehen bekommen. Der Verdienstorden der Ludwigshafener Karnevalisten geht jedes Jahr an verdienste Narren.

Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine hatte zu dem Ehrenabend mit abwechslungsreichem Programm geladen. Rund 80 Narren waren der Einladung gefolgt. So boten die Emerald Sisters einen Mix aus Schlagern, Songs und Jazz-Standards der 1950er und 60er Jahre und sorgten für gute Stimmung. Spannung und Unterhaltung brachte Autor Harald Schneider mit, der mit einer Lesung aus seinem aktuellen Pfalz-Krimi „Ordentlich gemordet“ begeisterte. Sein neuestes Werk spielt übrigens im Ludwigshafener Fasnachtsmilieu. Passenderweise ziert der Goldene Anker den Bucheinband.

Der Präsident des Großen Rats, Christoph Heller, zeigte sich zufrieden mit dem Abend: „Ich bin stolz und glücklich. Stolz auf unsere tollen Fasnachter und glücklich über den schönen Abend, der das gute Zusammenwirken aller Aktiven in der Stadt wieder sehr lebendig gezeigt hat.“ Bereits bei der Eröffnung der Kampagne am 11. November hatte Heller den Goldenen Anker der Ludwigshafener Stadtprinzessin Saskia I. überreicht. Sie gab die Orden nun an die Geehrten aus den Vereinen weiter.