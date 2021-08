22-Jähriger verursacht unter Drogeneinfluss Unfall

Ludwigshafen. Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall in Ludwigshafen verursacht. Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Wie die Polizei mitteilte, verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Des Weiteren konnten bei einem 22-jährigen Mitfahrer zwei Tütchen mit Marihuana aufgefunden werden. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.