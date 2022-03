22-Jähriger in Ludwigshafen bei Diebstahl erwischt

Ludwigshafen. Ein Mann aus Ludwigshafen ist in der Nacht zu Samstag wegen Diebstahls in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen 02.45 Uhr hat der 22-Jährige nach Angaben der Polizei eine Warnbake an der Baustelle eines ehemaligen Kaufhauses in der Wredestraße entwendet. Er reagierte verbal aggressiv auf die Beamten, die ihn stellten. Da er den geforderten Mindestabstand mehrfach unterschritt wurde er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde gegen den jungen Mann wegen Diebstahls und Beleidigung eingeleitet.

