22-Jähriger bei Raub leicht verletzt

Ludwigshafen. Ein 22-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in Ludwigshafen von zwei Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der parallel zur Passadenaallee verlaufenden Unterführung zum Hauptbahnhof. Die Täter sollen den Mann mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray verletzt und danach 70 Euro aus seiner Hosentasche entwendet haben. Die Täter konnten daraufhin unerkannt flüchten. Die Polizei beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der erste Täter war männlich, circa 20 Jahre alt, hatte kurzes schwarzes Haar und trug eine medizinische Maske. Auch der zweite Täter war männlich und um die 20 Jahre alt, hatte langes schwarzes Haar und trug ebenfalls eine medizinische Maske. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.

