22-Jähriger an Ludwigshafener Rheinpromenade verprügelt

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Männer haben Mittwochnacht einen jungen Mann an der Rheinpromenade in Ludwigshafen geschlagen und verletzt. Der 22-Jährige machte gegen 1.30 Uhr auf sich aufmerksam, da er Verletzungen an den Händen und im Gesicht hatte, teilte die Polizei mit. Zuvor soll er mit zwei Unbekannten in Streit geraten sein, die ihn daraufhin mehrmals schlugen und zu Boden stießen.

Einer der Täter soll etwa 170 cm groß sein und zwischen 26 und 27 Jahre alt sein. Er trug ein bedrucktes rotes T-Shirt und eine schwarze, kurze Hose. Er hatte außerdem ein rotes Fahrrad bei sich.

Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 170 cm groß sein und zwischen 26 und 27 Jahre alt sein. Die Haare waren blondiert und der Bart schwarz und kurz geschoren. Er trug ein schwarzes T-Shirt.

Hinweise können bei der Polizei unter 0621/9632122 gegeben werden.