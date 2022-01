217,9 – Inzidenz in Ludwishafen steigt weiter deutlich an

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist erneut deutlich angestiegen. Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Wert von 217,9 (Montag: 198,8). Mit 120 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg die Gesamtzahl der Fälle in der Chemiestadt auf 18 494. Die Kurve der akut Infizierten zeigt ebenfalls wieder leicht nach oben – deren Anzahl liegt derzeit bei 1450.

Auch landesweit gehen die Zahlen nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz stieg auf 196,1. Die für die Bekämpfungsmaßnahmen entscheidende Hospitalisierungsinzidenz lag wie am Vortag bei 2,42 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Die Anzahl der Omikron-Verdachtsfälle gibt das LUA nicht mehr aufgeschlüsselt nach Kommunen an. Dafür wird neuerdings der prozentuale Anteil der Virusvarianten unter den PCR-positiven Fällen der vergangenen 14 Tage im Land angegeben. Demnach liegt die Delta-Variante mit 53,3 Prozent noch vor der Omikron-Variante mit 46,6 Prozent.

Aktion an der Matthäuskirche

Gegen das Virus immunisieren lassen können sich Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener am Donnerstag, 6. Januar, von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz der Matthäuskirche im Stadtteil West (Waltraudenstraße 34). Dort macht ein Impfbus des Landes halt, wie die Interessengemeinschaft Ludwigshafen-West (IG West) mitteilt. Die Aktion sei aus der Zivilgesellschaft des Stadtteils organisiert und mit Hilfe der protestantischen Jona-Kirchengemeinde ermöglicht worden. Verimpft werden 400 Dosen, es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist nicht notwendig, vor Ort werden Nummern ausgegeben.

Der Parkplatz ist während der Aktion für Autos gesperrt. Als Parkmöglichkeit wird der öffentliche Parkplatz im Bereich Bliesstraße/Brunhildenstraße empfohlen.

