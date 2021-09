21 Menschen neu infiziert

Ludwigshafen. 21 Ludwigshafener haben sich laut der Statistik des Landesuntersuchungsamtes vom Donnerstag neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der aktuellen Infektionen stieg damit auf 1103. Auf die 7-Tage-Inzidenz wirkte sich das nicht dramatisch aus. Sie lag am Donnerstag etwas niedriger als am Vortag bei 92,1 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche. Unspektakulär bleiben auch die anderen Kennwerte. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 0,3 auf 0,8 und gibt an, wie viele Patienten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus mussten. sal

