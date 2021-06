21-Jährige prallt auf B9 gegen Schutzplanke

Ludwigshafen. In der Nacht auf Sonntag ist es auf der B9 in Richtung Speyer zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 21-Jährige aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen drei Uhr zwischen den Anschlussstellen Oggersheim / Wormser Straße und Oggersheim / Maxdorf von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen die rechte Schutzplanke, wurde zurück auf die Straße geschleudert und stieß dort mit der Mittelschutzplanke zusammen. Die Frankenthalerin stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug verlor bei dem Unfall Öl verloren. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße zwischenzeitlich gesperrt. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro.

