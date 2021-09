20 Ungeimpfte liegen im Klinikum Ludwigshafen

Ludwigshafen. Überschaubar ist derzeit noch die Anzahl der Corona-Patienten im Klinikum Ludwigshafen. Wie Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Mittwoch sagte, gebe es 20 Infizierte, davon zehn auf der Intensivstation. Sie seien zwischen 36 und 63 Jahre alt und nicht oder nur einfach geimpft. Zwei vollständig geimpfte Patienten, die trotzdem Symptome zeigten, konnten am Mittwoch aufgrund von milden Krankheitsverläufen wieder in heimische Quarantäne entlassen werden. Die Altersstruktur habe sich deutlich nach unten verschoben, so Günther. Feststellbar sei, dass andere Patienten das Krankenhaus gar nicht oder zu spät aufsuchten – womöglich aus Angst vor einer Ansteckung. Günther rät den Menschen zu kommen, wenn sie sich krank fühlten.

