20-Jähriger streift Polizeiauto und fährt weiter

Ludwigshafen. Ein 20-Jähriger hat mit seinem kennzeichenlosen Fahrzeug gegen 1 Uhr nachts ein Polizeiauto angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Flurstraße/Kropsburgstraße, nachdem der junge Mann das Polizeiauto gesehen hatte und beschleunigen wollte. Anhaltesignale der Polizei wurden von dem Autofahrer missachtet, sodass diese die Verfolgung aufnahmen. Laut der Polizei fuhr Unfallverursacher an der Kreuzung Brückweg/K7 über eine rote Ampel. Bisher ist unklar, ob es dabei zu weiteren Schäden gekommen ist. Am Ortseingang Altrip fuhr der Mann schließlich an die Seite und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er verfügte weder über einen Versicherungsschutz noch über eine Fahrerlaubnis. Das Auto war zudem nicht zugelassen.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 20-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.