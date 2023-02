20-jähriger fährt vor den Augen der Polizei über rote Ampel

Ludwigshafen. Ein 20-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigshafen mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren. Polizeiangaben zufolge standen Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug an der besagten Ampel. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und kontrollierten den jungen Mann. Dabei stellten diese fest, dass der 20-Jährige derzeit keine Führerschein besitzt. Der junge Mann gab zu, dass er in der Vergangenheit bereits zwei Mal wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrverbot erhalten hatte. Der Mann durfte nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren und erhält eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1