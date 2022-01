20-Jährigen mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in einer Bankfiliale am Berliner Platz Bargeld abgehoben und ist anschließend durch die Unterführung an der Haltestelle Ludwigshafen-Mitte an der Walzmühle vorbei in Richtung Yorckstraße gelaufen. Laut Polizei wurde er gegenüber des Parkhauses in der Roonstraße plötzlich von einem hinter ihm laufenden Mann angesprochen. Der 20-Jährige sei daraufhin stehen geblieben und habe sich umgedreht. Der Unbekannte hielt ihm eine schwarze Pistole in Richtung seines Kopfes und forderte seine Tasche, so die Polizei. Daraufhin soll der 20-Jährige dem Täter die grüne Stoffhandtasche mit braunem Lederhenkel gegeben haben.

Der unbekannte Täter lief mit der Beute zurück in Richtung Unterführung. In der Tasche soll sich unter anderem ein Handy sowie ein hellbrauner Ledergeldbeutel mit Bargeld befunden haben.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er soll einen Hoodie mit schwarzer über den Kopf gezogener Kapuze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans getragen haben.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-2773 melden.

