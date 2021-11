19-Jähriger wird mit Messer attackiert und zusammengeschlagen

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger ist in Ludwigshafen mit einem Messer attackiert und anschließend zusammengeschlagen worden. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Tat hatte sich bereits am Freitag gegen 16.25 Uhr in der Bismarckstraße ereignet. Dort wurde der Geschädigte zunächst von einem 31-Jährigen mit dem Messer verletzt. Der 19-Jährige versuchte anschließend, in einen Mobilfunkladen zu flüchten. Drei weitere Personen nahmen die Verfolgung auf und prügelten mehrmals in dem Geschäft auf den jungen Mann ein.

Die Polizei kontrollierte im Anschluss in Tatortnähe drei Männer, die den 19-Jährigen vermutlich zusammengeschlagen hatten, berichtete die Behörde weiter. Der 31-Jährige und die drei weiteren Männer müssen sich nun wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten.