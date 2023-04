19-Jähriger ohne Ticket schlägt in Ludwigshafen mehrfach nach Fahrgast-Kontrolleur

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger hat am Freitag in Ludwigshafen-Gartenstadt im Zuge einer Fahrausweisüberprüfung mehrfach nach einem Fahrgast-Kontrolleur geschlagen. Nach Polizeiangaben eilten dem Mann drei Kollegen zur Hilfe und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten fest. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle verbracht. Dort konnte er identifiziert und wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Mehrere Fahrgast-Kontrolleure hatten in einer Buslinie in der Maudacher Straße gegen 12 Uhr eine Fahrausweisüberprüfung durchgeführt. Dabei konnte der 19-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen ohne Ticket festgestellt werden. Da er wegrennen wollte, griff einer der Kontrolleure den Beschuldigten an der Schulter. Daraufhin versuchte er den Kontrolleur mehrfach zu schlagen.

Durch die vier Kontrolleure wurde der Beschuldigte festgehalten, bis die hinzugerufene Polizisten eintrafen. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichung von Leistungen ermittelt.