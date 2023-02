19-Jähriger mit Kokain und THC in Ludwigshafen am Steuer erwischt

Ludwigshafen. Beamte der Autobahnpolizei haben am Montag einen jungen Mann unter Kokain- und THC-Einfluss am Steuer erwischt. Die Streife hielt den 19-Jährigen am Nachmittag auf der A650, Höhe Anschlussstelle Bruchwiesenstraße, an - bei der Kontrolle zeigte er deutliche drogentypische Auffallerscheinungen, so die Polizeimeldung.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht; der Test reagierte positiv auf Kokain und THC. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.