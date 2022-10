19-Jähriger kommt frei

Ludwigshafen/Frankenthal. Der 19 Jahre alte Ludwigshafener, der im August wegen Mordes und Vergewaltigung an einer 17-Jährigen aus Frankenthal zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden war, ist seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hob den Haftbefehl in Folge einer Haftbeschwerde wegen nicht ausreichender Termindichte bei der Hauptverhandlung auf und ordnete die Freilassung an, wie aus einer Mitteilung hervorging. Demnach habe das Landgericht Frankenthal, wo der aufsehenerregende Fall verhandelt wurde, gegen den Beschleunigungsgrundsatz verstoßen. Laut Anwalt reagierten die Eltern des Opfers schockiert auf die Entscheidung. jei

