19-Jähriger in Ludwigshafen wegen Vergewaltigung von 14-Jähriger festgenommen

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger, der am 15. August eine 14-Jährige auf einem Spielplatz in Ludwigshafen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll, ist festgenommen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 14-Jährige konnte auf dem Spielplatz in der Tiroler Straße durch das Handzeichen ‚signal for help‘ Passanten auf sich aufmerksam machen. Bei dem Handzeichen zeigt man zuerst die geöffnete Handfläche, dann kippt man den Daumen in die Handfläche und schließt die restlichen Finger um den Daumen, sodass eine Faust entsteht. Die Passanten alarmierten die Polizei. Der 19-Jährige wurde aufgrund des Hinweises vorläufig festgenommen. Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus untersucht.

Der Tatverdächtige wurde am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes der Vergewaltigung. Der 19-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.