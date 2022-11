19-Jähriger in Ludwigshafen von Jugendlichen ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger ist am Mittwoch von drei Jugendlichen in Ludwigshafen ausgeraubt worden. Zwischen 16.30 und 16.40 Uhr hielten die Unbekannten den jungen Mann in der Unterführung beim Bürgerhof fest und durchsuchten ihn, berichtet die Polizei. Unter Androhung von Gewalt entnahmen sie ihm einen 100 Euro Schein. Danach flüchteten sie in eine Straßenbahn in Richtung Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Täter sollen alle etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen habe schwarzes Haar und einen Schnurbart gehabt. Er soll eine weiße Trainingsjacke mit blauen Streifen und eine blaue Jogginghose getragen haben. Der zweite Täter soll mit einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein, während der dritte ein weißes Oberteil mit einer schwarzen Hose und eine Basecap getragen haben soll.

Zeugen des Überfalls, werden gebeten, Hinweise zu den drei Tätern unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.