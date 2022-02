19-Jähriger in Ludwigshafen verletzt – Täter auf der Flucht

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Ludwigshafen bei einem Streit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren im Stadtteil Gartenstadt gehen 2 Uhr mehrere Beteiligte in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Einer der männlichen Täter trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Palm Angels" und eine dunkle Wollmütze. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621 9632122 entgegen genommen.

