19-Jähriger in Ludwigshafen-Mitte von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Bei einem eskalierenden Streit in Ludwigshafen-Mitte ist ein 19-Jähriger am frühen Samstagmorgen von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach der unbekannte Mann den 19-Jährigen zunächst gegen 2.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz an. Der Unbekannte griff den 19-Jährigen im weiteren Verlauf auch körperlich an und flüchtete daraufhin zu Fuß. Da zu dem Täter bisher nur wenig bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.

