19-Jähriger bei Trike-Unfall an Ampelmast geschleudert

Ludwigshafen. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall mit einem Trike verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 19-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der K13 in Ludwigshafen die Kontrolle über sein Trike und schleuderte gegen eine Ampel. Die 17-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls vom Trike geschleudert und verletzt. Zeugen eilten sofort zur Hilfe und hoben das Trike an und befreiten den jungen Mann. Beide Personen kamen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0621/9632122 an die Polizei weitergeben.

