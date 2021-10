18-Jähriger auf dem Schulweg geschlagen und ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein 18-jähriger Ludwigshafener wurde am Freitagmorgen von drei Unbekannten angegriffen und beklaut. Der Jugendliche war auf seinem Schulweg in der Valentin-Bauer-Straße unterwegs, als er von einem der drei Männer nach einem Euro gefragt wurde. Als der Junge dies verneinte, riss ihn der Unbekannte zu Boden. Zusammen mit zwei anderen Personen schlug er den 18-Jährigen mehrmals und stahl seine Kopfhörer, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nach Angaben des 18-Jährigen waren die Täter vermutlich 16 bis 17 Jahre alt. Einer der Täter soll schwarze lockige Haare haben und etwa 170cm groß sein. Ein anderer Täter soll weiße Schuhe und einen Rucksack getragen haben.