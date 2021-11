17-Jähriger von Unbekannten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Zwei Unbekannte haben am Montag einen 17-Jährigen am Eisstadion in der Saarlandstraße angegriffen. Der junge Mann ist gegen 18.40 Uhr mehrfach geschlagen worden, so dass er zu Boden ging, teilte die Polizei mit. Er wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in einer größeren Gruppe mit zehn bis 15 Personen an der Örtlichkeit gewesen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Erste Person ist männlich, etwa 17 Jahre alt, und trug eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Hose. Zudem hat er kurz rasierte Haare.

Mit einem grauen Pullover, schwarzer Weste und goldener Ketter war der zweite Täter bekleidet. Er ist etwa 17 Jahre alt, hat kurz rasierte Haare, einen Vollbart und ist etwa 1,60m groß.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621/9632122, entgegen.