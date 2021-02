Ludwigshafen. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Samstag stark alkoholisiert von der Polizei kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab laut Polizei einen Wert von 2,41 Promille. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad zuvor ohne Licht und in Schlangenlinien fahrend in der Maudacher Straße den Beamten aufgefallen.

Auf der Dienstelle wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.