17-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ludwigshafen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestürzt. Nach Angaben der Polizei, wurde der junge Mann dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Zusammenstoß kam es am Donnerstagmorgen gegen 07.10 Uhr. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße in Ludwigshafen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto auf der Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße. An der Straßenkreuzung Sternstraße / Carl-Bosch-Straße hatten beide Verkehrsteilnehmer an der Ampel grün. Der 45-Jährige wollte nach links in die Carl-Bosch-Straße abbiegen, während der 17-Jährige weiter auf der Sternstraße fahren wollte. Beide Verkehrsteilnehmer stießen während des Abbiegevorgangs des 45-Jährigen zusammen.