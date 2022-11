17-Jähriger in Ludwigshafen von Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen

Ludwigshafen. Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch von einer Gruppe Jugendlicher in Ludwigshafen zusammengeschlagen worden. Er war zuvor in der Straßenbahnlinie 7 gegen 18 Uhr mit der Gruppe in einen Streit geraten, berichtet die Polizei. Als er an der Haltestelle Oppau-Süd ausstieg, folgte ihm die Gruppe bis zum Parkplatz des Boxer-Klubs in der Friesenheimer Straße. Dort trat die Gruppe auf den 17-Jährigen ein, bis er zu Boden ging und schlug noch mehrfach auf ihn ein, sodass er leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung der Haltestelle Oppau-Süd. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer von ihnen soll einen auffällig weißen Trainingsanzug getragen haben, während ein anderer mit einem schwarzen Oberteil mit auffälligen roten Ärmeln bekleidet gewesen sein soll. Zeugen der Tat, werden gebeten, Hinweise zu der Identität der Jugendlichen unter der Rufnummer 0621 963/2222 abzugeben.