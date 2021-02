Ludwigshafen. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag in der Deutschen Straße in Ludwigshafen-West einen 17-Jährigen erwischt, der nur über eine Prüfbescheinigung zum begleiteten Fahren ab 17 Jahren verfügte. Da die Begleitperson nicht im Auto war, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren