17-Jähriger fährt betrunken Fahrrad auf A65

Ludwigshafen. Ein 17-Jähriger ist am Samstagmorgen gegen 3.55 Uhr betrunken auf der A65 beim Autobahndreieck Ludwigshafen mit einem unbeleuchteten Fahrrad gefahren. Ein Autofahrer meldete diesen und sicherte den Jugendlichen ab, bis die Streife vor Ort war, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle gab der Radfahrer an, dass er den Heimweg von einer Party in Frankenthal nicht über Feldwege kenne und deshalb über die B9 und A65 gefahren war.

Ein Alkoholatemtest beim 17-Jährigen ergab 3,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er zu seinen Erziehungsberechtigten gebracht.