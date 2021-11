17-Jährige in Ludwigshafen sexuell belästigt - Gruppe Jugendlicher als Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 17 Jahre alte Jugendliche ist in Ludwigshafen sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich ein Unbekannter vor der Geschädigten am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr in der Leuschnerstraße entblößt. Der Beschuldigte soll die 17-Jährige auch unsittlich berührt haben.

Der Täter wurde laut Polizei auf ein Alter von über 40 Jahren geschätzt. Weiter wurde er mit einer Größe von etwa 1,70 Metern und einer schlanken Figur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer blauen Jeans und einer auffallend orangefarbenen, ärmellosen Weste bekleidet.

Mehrere Jugendliche sollen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in Tatortnähe an der Rupprechtschule aufgehalten haben. Diese und weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 bei der Polizei.