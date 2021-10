16-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger Ludwigshafener hat am Samstagabend Zivilcourage gezeigt und wurde daraufhin ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, verteidigte der Junge ein 15-jähirges Mädchen an der Haltestelle Hoher Weg in Ludwigshafen-Rheingönheim, nachdem dieses von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Daraufhin schlug der Mann dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Der 16-Jährige erlitt Schwellungen im Gesicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 melden oder sich per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de wenden.