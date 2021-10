16-Jähriger zeigt Zivilcourage

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger hat am Samstag nach Angaben der Polizei in Ludwigshafen Zivilcourage gezeigt – und ist deswegen geschlagen worden. Ein Unbekannter hatte eine 15-Jährige an der Haltestelle Hoher Weg in Rheingönheim angesprochen. Das Mädchen wollte dies nicht, woraufhin sich der Ludwigshafener einmischte, um der Jugendlichen beizustehen. Dies nahm der Unbekannte zum Anlass, den jungen Mann mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und danach zu flüchten. Der 16-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen in Form von kleinen Schwellungen im Gesicht. Er musste nicht ärztlich behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die Beamten Eichen Zeigen des Vorfalls und bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. red