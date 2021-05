16-Jähriger wird aggressiv und beleidigt drei Polizeibeamte

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger ist bei einer Polizeikontrolle in Ludwigshafen aggressiv geworden und hat zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, mussten dem Jungen Handschellen angelegt werden. Anwohner hatten zuvor die Beamten verständigt, da der 16-Jährige am frühen Sonntagmorgen eine Eingangstür beschädigt haben soll. Da Hinweise auf eine akute Eigen- und Fremdgefährdung bestanden, wurde der 16-Jährige gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in ein Krankenhaus verbracht.

