16-Jähriger von Männern in Ludwigshafen angegriffen

Ludwigshafen. Ein 16-Jähriger ist am Dienstag von einer Gruppe Männer in Ludwigshafen angegriffen worden. Gegen 12.30 Uhr traf er an der Haltestelle Mundenheim-Friedhof in der Raschigstraße auf die fünf oder sechs Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren, teilt die Polizei mit. Die Gruppe ging unvermittelt auf den 16-Jährigen los und verletzte ihn im Gesicht und am Oberkörper, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Trotz Fahndung der Tatverdächtigen konnten die Männer nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen des Überfalls werden gebeten, Hinweise zu der Gruppe, unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de abzugeben. Das Motiv der Tat ist Gegenstand der Ermittlungen.

