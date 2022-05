16-jähriger Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Ludwigshafen. Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 19-jähriger Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand an dem Auto ein Totalschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Ernst-Kunz-Straße in Ludwigshafen zwischen einer 19-jährigen Autofahrerin und einem 16-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge näherten sich hier aus unterschiedlichen Richtungen und wollten zeitgleich aus einem verkehrsberuhigten Bereich in den fließenden Verkehr einfahren.

Hierbei kollidierten Pkw und Motorrad, wobei der junge Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.