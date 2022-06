16-jähriger Fahrradfahrer in Ludwigshafen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag gegen 07.25 Uhr bei einer Vollbremsung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 16-Jährige die Luitpoldstraße in Richtung Weiherstraße, als er von einem Auto überholt wurde, welches in die Kopernikusstraße abbog. Vermutlich wegen der Baustelle in der Kopernikusstraße fuhr das Auto plötzlich wieder rückwärts in die Luitpoldstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 16-Jährige eine Vollbremsung machen. Dabei stürzte er über den Lenker und blieb auf der Straße liegen. Er verletzte sich schwer an der Hand. Das Auto fuhr die Luitpoldstraße in Richtung Oggersheim (Sternstraße) davon. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein gelbes oder goldfarbiges Auto gehandelt haben soll.

Hinter diesem wäre noch ein schwarzer Pkw gefahren, dessen Insassen möglicherweise den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Rufnummer 0621/963-2222 entgegen.