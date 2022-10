15 Verletzte nach Unfall bei der BASF Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall im Werksteil Nord der BASF SE wurden am heutigen Dienstag 15 Personen verletzt. Wie die BASF mitteilte, kam gegen 17.15 Uhr zu einer Kollision eines Lkws mit einem Linienbus. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden zwei Personen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Fünf Personen befinden sich derzeit für weitere Untersuchungen in der BASF Ambulanz. Acht Personen konnten die Unfallstelle selbstständig verlassen. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht. Die Polizei Ludwigshafen ist derzeit vor Ort.

