1,5 Millionen Euro Schaden in Tiefgarage

Ludwigshafen. Nach einem Brand in einer Ludwigshafener Tiefgarage ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatte es gegen 2 Uhr am frühen Morgen einen Notruf gegeben. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Knollstraße im Süden der Stadt. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, standen zwei Autos komplett in Flammen. In Mitleidenschaft gezogen wurden aber auch weitere Fahrzeuge sowie ein über der Tiefgarage gelegener Lebensmittelmarkt

Brandursache unbekannt

Die Brandursache sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf etwa 1,5 Millionen Euro. Weil es zu einer massiven Wärmeentwicklung gekommen war, war der Einsatz gleich mehrerer Löschtrupps über vier Zugänge des Gebäudekomplexes erforderlich. Eine Verrauchung der Treppenräume angrenzender Wohngebäude sei durch den Einsatz von Großraumlüftern verhindert worden, hieß es. Es kam zu Stromausfällen. Eine pflegebedürftige Person eines Wohnheimes und mehrere Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau und der Freiwilligen Feuerwehr Maudach vor Ort. Auch der Katastrophenschutz, der Kommunale Vollzugsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen waren ausgerückt. sal